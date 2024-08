Kinga Rusin ULEGŁA fanom i pokazała zdjęcia z Karaibów na których pozuje w kostiumie kąpielowym. Fani: "To jest bardzo nieprzyzwoite"

Pytacie, dlaczego nie opublikowałam żadnej sesji z plaży z Karaibów. No w sumie, skoro wszyscy się "preżą", to faktycznie nie mogę być gorsza. No to "na deser" na Karaibach poprosiłam Marka o zrobienie mi paru fotek. Muszę przyznać, że świetnie się bawiłam! Co chyba widać. Aby powstał magiczny kadr, wybraliśmy wspaniałą plażę na Arubie, na którą to wyspę wróciliśmy po zwiedzeniu Bonaire i Curaçao, żeby stąd wyruszyć dalej na południe. PS. Wody nie trzeba kolorować na turkusowo, a piasku na biało, bo takimi je tu stworzyła natura. A propos natury, to żadnej części ciała też sobie nie wydłużyłam. Po krótkiej zabawie zostaliśmy na pół dnia w tej nieziemskiej, krystalicznej wodzie. Takie sesje to ja lubię! - napisała.