Kinga Rusin vs. Otylia Jędrzejczak RUNDA TRZECIA: dziennikarka stawia pływaczce nowe pytania i przekonuje: "Tu nie ma niczego osobistego"

Być może kogoś to ominęło, ale w rodzimych mediach trwa właśnie "dyskusja" między Kingą Rusin a Otylią Jędrzejczak (!) polegająca na wymienianiu się oświadczeniami (tej drugiej) i postami na Instagramie (tej pierwszej). Poszło o wypowiedź Jędrzejczak na temat ewentualnego uczestnictwa Rosjan w imprezach sportowych. Kinga Rusin nie ma w tej kwestii pobłażliwości.

Kinga Rusin vs. Otylia Jędrzejczak runda trzecia

W czwartek rano Kinga Rusin, najwyraźniej nieusatysfakcjonowana dotychczasową wymianą uprzejmości w mediach, opublikowała na Instagramie nowy post, w którym znów zwróciła się do Jędrzejczak. Dziennikarka bez granic łaskawie zauważyła na wstępie, że Skoro Polski Związek Pływacki wystosował odrębne oświadczenie po jej słowach, to oznacza poniekąd, że Kinga uderzyła w czułą strunę. Dalej już poszło: Rusin, niezwykle skromnie, powołała się na jakieś "stanowisko polskich władz", włączając się do ich grona...