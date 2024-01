Kinga Rusin w obcisłej sukience wita nowy rok w Ameryce Środkowej i wyznaje: "Ostatnie miesiące były dla mnie TRUDNE" (FOTO)

Prawda 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Myśle, że za to co mówi, za ten jad za mało trudny by Pani zrozumiała w końcu, że kiedyś karma wróci teraz myśle że tylko zaczęła zaglądać karma do Pani a przyjdzie czas ze zawita na stałe.