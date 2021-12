Kinga Rusin wbija szpilę Lewandowskiej za "życie na walizkach"... "NIE NARZEKAM"

Jaaa 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja po roku, dwóch regularnego, co 3-4 m-ce, latania do Polski lub wakacje gdzieś w Europie na tydzień lub dwa, byłam zmęczona i chciałam zostać już tylko w domu na urlop a co dopiero mówić o mieszkaniu na kilka domów, zobowiązaniach zawodowych za granicą czy wakacjach, na które oni jeżdżą nawet pewnie co kilka tygodni. Nie dziwię się, że jest zmęczona. Taka cena pogoni za sukcesem czy pieniędzmi a dzieci wiadomo, potrzebują stabilizacji i rutyny, dzięki którym czują się bezpiecznie. Jeszcze kilka lat a dzieci same przestaną chcieć spędzać czas z rodzicami z powodu innych zainteresowań i wtedy przyjdzie smutna refleksja i żal za utraconym czasem.