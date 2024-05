Kinga Rusin wraca po miesięcznej nieobecności: "Wiele zaniepokojonych osób zaczęło PYTAĆ O MOJE ZDROWIE"

Kinga Rusin wraca po miesiącu nieobecności

Miesiąc bez social mediów. Przecież to nic wielkiego. Ale już po 10 dniach zaczęłam otrzymywać pytania typu "Gdzie jesteś? Co się u Ciebie dzieje?". Po 20-u dniach bardzo wiele zaniepokojonych osób zaczęło pytać o moje zdrowie. To było w sumie wzruszające. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za miłą troskę - napisała Rusin.

To był ciekawy miesiąc! Po dłuższej chwili w Warszawie (dziesiątki spotkań, bo jesteśmy tu rzadko), przenieśliśmy się do Włoch, żeby stąd pracować zdalnie. Oczywiście, jak to u nas, zamierzaliśmy jednocześnie odwiedzić znajomych i parę miłych okolic. I w ten sposób ponownie zawitaliśmy do Toskanii, Abruzji czy Apulii, a skończyliśmy… w Rzymie - napisała, sugerując, że ciąg dalszy relacji i jej aktywności wkrótce nastąpi.