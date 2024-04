Kinga Rusin wymachuje szalikiem Gucci za 2,5 tysiąca złotych i jeszcze droższą torebką na spacerze z mamą (ZDJĘCIA)

GENEZA 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Kinga Rusin na okrągło wychwala swoją mamę i jej ojca (dziadka Kingi), który walcząc w Powstaniu Warszawskim został postrzelony w nogi i zmarł w polowym szpitalu. Dlaczego NIGDY nie wspomina ojca Pawła, a to on załatwił jej pracę w TVP? Paweł Rusin - szara eminencja komunistycznego Radiokomitetu okresu PRL - był aktywnym działaczem zakładowej Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR w TVP, człowiekiem komunistycznej bezpieki - tajnych Służb PRL i zarazem aktywistą ORMO, przybudówki Milicji Obywatelskiej i SB, walczącej m.in. z homoseksualnymi osobami. To ojciec załatwił Kindze zatrudnienie i karierę w TVP, powinna więc być mu dozgonnie wdzięczna. Mamusia Kingi też „przypadkiem” pracowała w Biurze Handlu Zagranicznego komunistycznej telewizji, ale to tatuś zadbał o córeczkę. Taka to geneza „niezależności” mediów IIIRP po 1989 roku!