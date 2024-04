Nadąsana Kinga Rusin maszeruje do wartego fortunę porsche z torebką za ponad 12 tysięcy złotych. Kobieta biznesu? (ZDJĘCIA)

Kolejny dzień w Warszawie, to kolejna porcja fotek od czyhających w okolicy fotografów. Tym razem Kinga Rusin została "przyłapana", gdy opuszczała jedną z popularnych knajp. W kontrze do ostatniej, zwyczajnej stylizacji, dziennikarka postawiła na coś bardziej ekstrawaganckiego. 53-latka przyodziała szerokie, beżowe spodnie w delikatne, białe paski i wpuściła w nie błękitną koszulę. Elegancki set okryła lekkim płaszczem od Burberry za prawie 10 tys. złotych. Kinga doskonale wie, że diabeł tkwi w szczegółach, dlatego "look" dopełniła brązowym paskiem, biżuterią, okularami przeciwsłonecznymi, apaszką oraz torebką luksusowej marki Bottega Veneta, która jest warta prawie 12,5 tysiąca złotych. Gwiazda maszerowała do swojego porsche za 300 tysięcy złotych z nietęgą miną.