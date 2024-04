Kinga Rusin drepcze do porsche za 300 tysięcy złotych, wywijając drogocenną torebką. Gorszy dzień? (ZDJĘCIA)

We wtorek zabiegana założycielka firmy kosmetycznej Pat&Rub natknęła się na fotografa podczas załatwiania sprawunków na mieście. Muśnięta kolumbijskim słońcem celebrytka jak zwykle zadała szyku, decydując się na czarny "total look", na który składała się skórzana ramoneska, golf, luźne spodnie i loafersy. Słynna elegantka uzupełniła stylizację markowymi akcesorami w postaci fantazyjnego paska oraz szarej torebki Saint Laurent, za którą zapłaciła "skromne" 12 tysięcy złotych. Po odhaczeniu wszystkich podpunktów na swojej liście zadań do zrobienia, 53-latka skierowała się z nieco naburmuszoną miną do wartego ok. 300 tysięcy Porsche Panamery, po czym pomknęła w siną dal.