Klan Kardashianów zmierza na kolację przed TRZECIM ślubem Kourtney i Travisa: odchudzona Kim, Khloe w panterce, Kendall z chłopakiem (ZDJĘCIA)

Stylu się nie kupi. Ale w sumie z czego oni słyną? Z szokowania. Więc jak najbardziej stroje adekwatne dla ich fanów Notabene tak sobie pomyślałam, że to jest współczesna arystokracja- nic nie robią tylko się stroją, bawią i bywają, a gawiedź ich podziwia i zazdrości. Jakie czasy taka arystokracja 😉 Pocieszenie dla wielbicieli- zawsze możesz do nich dołączyć- zrób z siebie idiotę, pośmiewisko, wywal cyce, pokaż goły tyłek, a najlepiej nagraj film jak z kimś kopulujesz i "przypadkiem" wrzuć go do sieci, albo jeszcze lepiej namów kogoś a ty zrób z tego dramę we wszystkich mediach plotkarskich...i już jesteś " arystokratą"🤣🤣🤣