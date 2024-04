Klaudia El Dursi odnowiła kontakt z ojcem starszego syna: "To nie była prosta i krótka droga"

Klaudia El Dursi ujawnia, jakie relacje łączą ją z byłym partnerem

Nie tak dawno temu spore poruszenie w sieci wywołało zdjęcie z Instagrama Klaudii El Dursi. Jej obecny partner zapozował z byłym , podczas wyjazdu do Wietnamu, gdzie świętowali 15. urodziny jednego z synów. Teraz prezenterka telewizyjna w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl wyznała, że choć dziś łączą ją dobre relacje z Grzegorzem, to jeszcze kilka lat temu nie było tak kolorowo.

Nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, że tyle emocji wzbudziło to zdjęcie, bo to nie jest tajemnica. Grzegorz w naszym życiu jest od kilku lat bardzo intensywnie i bardzo często spędzamy ze sobą wspólny czas, wakacje, święta. To też nie była prosta i krótka droga, tak naprawdę trwało to 8-9 lat, zanim doszliśmy do takiego miejsca, w którym jesteśmy teraz, gdzie cudownie nam się spędza czas razem i bardzo chętnie to robimy - mówiła.