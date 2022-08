Klaudia Halejcio chwali się pełnym PRZEPYCHU gabinetem partnera w willi za 9 milionów: "Oto PIECZARA OSKARA" (ZDJĘCIA)

Odkąd Klaudia Halejcio odłożyła aktorstwo na dalszy plan i skupiła się na byciu influencerką, nabrała widocznej łatwości w dzieleniu się z internautami intymnymi szczegółami ze swojego życia. Celebrytka nie rozstaje się z telefonem i na bieżąco relacjonuje w sieci swoją codzienność. Ostatnio na przykład wybrała się podróż do sklepu ogrodniczego na pokładzie awionetki.

Jak zapewne wiecie, Klaudia jest dumną posiadaczką willi za 9 milionów, z której to mama małej Nel niestrudzenie nagrywa kolejne tiktoki i wrzuca posty sponsorowane. Gniazdko od czasu do czasu służy jej też do organizowania wystawnych imprez. W zeszłą sobotę urządziła przyjęcie, którego tematem przewodnim był styl balijski.