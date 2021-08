Klaudia Halejcio chwali się pociążową sylwetką, wijąc się w bieliźnie do piosenki "SexyBack" (ZDJĘCIA)

Jako że jej popularność wciąż rośnie, Halejcio wciąż pozostaje bardzo aktywna w mediach społecznościowych, co niewątpliwie jej się opłaca. Podobnie jak u wielu innych sławnych "instamatek" na jej profilu nie brakuje wpisów promujących wszelkiej maści produkty i usługi. We wtorek aktorka zareklamowała jedną z rodzimych marek kostiumów kąpielowych, wijąc się do piosenki Justina Timberlake'a SexyBack w czarnym staniku i majtkach z wysokim stanem. Przy okazji aktorka mogła się pochwalić imponującą pociążową sylwetką.