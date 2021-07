Klaudia Halejcio nagrywa córkę w... brudnej pieluszce: "Dziecko takie szczęśliwe, bo właśnie OBS*AŁO CIĘ CAŁE!"

Jrkrnr 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ten telefon to chyba ma na klej do tej ręki przymocowany. Czy teraz wszystko ludzie musza nagrywać? Jak oni funkcjonują bez telefonów? Pewnie cisza bo w czasie w którym nie nagrywa toprzerabia foty i przeglada instagram. I jacy ludzie ja obserwują, komentuja i sa jej fanami... skonczyliby sie obserwujacy to skończyłoby się pajacowanie