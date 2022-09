Klaudia Halejcio planuje urlop bez córki: "Myśląc o wakacjach z moim dzieckiem, przyznam, że to RODZAJ PRACY"

Klaudia Halejcio w ostatnich tygodniach nie może raczej narzekać na nadmiar wolnego czasu. W ubiegłym tygodniu aktorka wraz z ukochanym Oskarem brylowała na premierze komedii romantycznej "Szczęścia chodzą parami", w której wystąpiła wraz z Weroniką Książkiewicz czy Antkiem Królikowskim. Celebrytka miała również sporo domowych obowiązków - pod koniec sierpnia zorganizowała w willi za 9 mln wystawne garden party, a kilka dni wcześniej wyprawiła się do sklepu ogrodniczego po sadzonki... awionetką.

Mam nadzieję, że uda się wylecieć na wakacje. Chcemy spędzić czas tylko we dwoje. Raczej bez dziecka, dziecko zostanie z babcią. Ja dopiero wróciłam z wakacji z maluchem, więc teraz czas dla nas. Zawsze podkreślałam, że my pielęgnujemy ten czas sam na sam - wyjaśniła w rozmowie z serwisem.

Myśląc o wakacjach z moim dzieckiem, to przyznam, że jest to rodzaj pracy. Nie położysz się tak, jakbyś chciała, nie poczytasz sobie książki na leżaku, nie poleżysz sobie z drinkiem z palemką, tylko całe wakacje ustawiasz pod malucha - stwierdziła w rozmowie z Jastrząb Post.

Podczas wywiadu Klaudia podkreśliła, że jadąc na wczasy z małą Nel, dokłada wszelkich starań, by dziewczynka czuła się jak najlepiej, a wyjazd był dla niej radością. Jak zdradziła, dba o to, by "każde miejsce było przemyślane pod jej kątem" - mając na uwadze posiłki córki, zabawę oraz dostosowując plan dnia pod jej "rytm spania".