Klaudia Halejcio pokazała nagranie z narzeczonym, a fani piszą o Michale Koterskim: "Łudzące PODOBIEŃSTWO". Aktor zabrał głos

Klaudia Halejcio to jedna z prężniej działających w social mediach polskich celebrytek. Nic dziwnego, że 33-latka, która może pochwalić się 840-tysięczną publicznością na Instagramie, od początku grudnia zasypuje fanów świątecznym contentem.

Klaudia Halejcio pochwaliła się świątecznym nagraniem z narzeczonym

Ukochany Klaudii Halejcio wygląda jak Michał Koterski?

Pod filmem wywiązała się nie tylko dyskusja na temat, gdzie kto świętuje Wigilię i Boże Narodzenie, ale i do kogo podobny jest narzeczony influencerki. Okazuje się, że sporej części internautom biznesmen przypomina... Michała Koterskiego.

Twój mąż wygląda jak brat @misiekkoterski; Ja nie wiem, ale co patrzę na Pani męża, to widzę Miśka Koterskiego. Jakoś tak podobny jest do niego - piszą fani, wtórując sobie nawzajem: