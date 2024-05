Klaudia Halejcio posłała córkę do przedszkola. Króluje w nim system Montessori: "POZYTYWNIE wpływa to na jej rozwój"

Asysta rodzicielki była Klaudii tym bardziej potrzebna, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że mała nie dostała się we wrześniu ubiegłego roku do prywatnego przedszkola. Aktorka wyjawiła wówczas, że zwyczajnie spóźniła się z zapisem dziecka do placówki. Nawet sława i zasięgi nie pomogły celebrytce pociągnąć kilku sznureczków i ulokować małej w żadnej szanowanej placówce.