Klaudia Halejcio POTWIERDZA zaręczyny z Oskarem i prezentuje okazały pierścionek! "Będzie ślub" (FOTO)

Klaudia Halejcio potwierdza zaręczyny. Pochwaliła się zdjęciem pierścionka

W dołączonym do fotografii wpisie Halejcio zaznaczyła, że jej związek z narzeczonym rozwijał się nieco inaczej, niż ma to miejsce w przypadku większości par. Z wyraźną dumą zapowiedziała jednak, że wkrótce wraz z partnerem powiedzą sobie "tak".

Najlepsze co może Ci się w życiu przytrafić to spotkać osobę, która ma tak samo nie po kolei w głowie jak Ty. Możecie wreszcie wszystko razem robić nie po kolei. Prawidłowa kolejność powinna być taka: Ślub - wspólne mieszkanie - dziecko. My robimy dokładnie odwrotnie! Będzie ślub! - ogłosiła uradowana, dodając do wpisu hasztagi "powiedziałam tak", "wspomnienie", "dawno temu" oraz "tajemnica pierścionka".