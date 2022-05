Klaudia Halejcio ZARĘCZYŁA SIĘ!

Celebrytka ma co pokazywać, bo od około dwóch lat pławi się w luksusach u boku bogatego biznesmena "z branży internetowej", Oskara Wojciechowskiego. Halejcio dba o to, by nikomu nie umknął fakt, że jej status finansowy znacznie wzrósł. Chwali się więc m.in. willą za dziewięć milionów złotych, randkami w Paryżu czy wypadem na Seszele.