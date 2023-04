Klaudia Halejcio przyznaje, że JEST MACOCHĄ! Jak odnalazła się w tej roli? "To nigdy nie jest prosta sytuacja..."

Klaudia Halejcio jest macochą. Opowiedziała o tym, jak odnajduje się w tej roli

Klaudia Halejcio nie urlopowała się wówczas sama. Towarzystwa dotrzymywali jej (już) narzeczony Oskar , córka Nel oraz tajemnicza dziewczynka , która pojawiała się na niektórych zdjęciach i nagraniach. Choć na profilu celebrytki zaczęły pojawiać się zapytania o to, czy podróżujące z parą i ich pociechą kilkuletnie dziecko jest jej siostrzenicą bądź pasierbicą , ta konsekwentnie na nie nie reagowała. Głos zabrała dopiero teraz, podczas wywiadu udzielonego na jednym z eventów. Na zadane przez reportera Pomponika pytanie o to, czy jest macochą, odpowiedziała twierdząco , zapewniając, że "super" się z tym czuje. Po chwili dodała jednak:

To nigdy nie jest taka jakby prosta sytuacja i wydaje mi się, że do takiej roli trzeba bardzo dojrzeć... Przyszedł taki moment w życiu, że ja stwierdziłam, że jestem na to gotowa. Mam mnóstwo miłości w sobie, kocham mojego partnera i jeśli on ma córkę, która jest dla niego ważna, to musi tak samo być dla mnie bardzo ważna - opisała sytuację Klaudia.