Klaudia Halejcio staje w obronie Katarzyny Nosowskiej i wytyka Caroline Derpienski BRAK DYSTANSU: "Mnie by to nie zabolało"

Olek 8 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Piękna ta Caroline. Miałem kiedyś dziewczynę bardzo do Niej podobną. Kumple mi Jej zazdrościli, próbowali odbić. Było fajnie, ale za dużo mnie kosztowała. Była z tych szanujących się. Na spacer do parku nie można było jej zaprosić - obraza majestatu. Tylko do drogich restauracji, hoteli, względnie do teatru lub opery. Obowiązkowo trzeba było obsypywac ją kwiatami. I dawać wymyślne prezenty na urodziny. A czasem besztala mnie na randkach, że np. mam tani zegarek. Miała wymagania. Nie wyrobiłem.