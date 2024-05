Klaudia Halejcio wyleguje się w oryginalnym stroju kąpielowym, eksponując długie nogi. Fani komentują: "HOT" (ZDJĘCIA)

Army 28 min. temu zgłoś do moderacji 47 9 Odpowiedz

Wojsko zaprasza chętnych do spędzenia urlopu w mundurze. Chyba zaczynamy zaraz po wyborach do parlamentu europejskiego. Szef NATO ogłosił że " już czas" aby broń NATO była używana do niszczenia celów na terenie Putina chyba czas się ewakuować