Klaudia Halejcio z narzeczonym Oskarem wybrali się do LUKSUSOWEGO hotelu na Krecie. Na wakacje wydali majątek (ZDJĘCIA)

Nbj 42 min. temu zgłoś do moderacji 3 5 Odpowiedz

Czy tez suę spotykacie z takim dziwnym zachowaniem ze ludzie z innych miast zachowują się jskby byli z innej galaktyki? I mówię o miastach oddalonych np 50 km. Dwóch facetów z miast oddalonych 50-60 km serwowali mi teksty typu „Lublin płacze za tobą” jak zrywaliśmy kontakt i teksty ze mieszkam w mniejszym mieście bo nic nie osiągnęłam. A drugi jak chciał mi pocisnąć gadał rzeczy typu „tak robią pudzie z pulaw” a jak było dobrze to tez ciagle pytał „a jak jest u was/ to jesr gwara z teojrho regionu” jak był w moim mieście wszystkiemu siè dziwił… strasznie to męczące