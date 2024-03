Klaudia Halejcio zapytana o POPRAWIANIE URODY. Ujawniła, na jaki zabieg medycyny estetycznej się zdecydowała

Klaudia Halejcio słynie ze swojej szczerości w mediach społecznościowych. Aktorka wielokrotnie opowiadała fanom o tym, że podchodzi do medycyny z dozą sympatii i uważa, że daje możliwość na poczucie się lepiej we własnej skórze.

Choć Halejcio obawia się inwazyjnych zabiegów , takich jak powiększenie biustu, to z drobnymi poprawkami urody jest jej bardzo po drodze. Od czasu do czasu odwiedza klinikę, w której poddaje się naturalnym sposobom na odmłodzenie wyglądu .

Klaudia Halejcio ujawnia, co sobie poprawiła na twarzy

Klaudia Halejcio ostatnio wybrała się do gabinetu kosmetycznego i postanowiła zorganizować szybką sesję Q&A na Instagramie, podczas której ujawniła, jakim zabiegom się do tej pory poddała . Fani byli przede wszystkim ciekawi jej ust. Okazuje się, że są w pełni naturalne.

Nie, na botoks jeszcze się nie zdecydowałam. W moim przypadku, na razie preferuję korzystanie z bardziej naturalnych metod regeneracji skóry. Jest to dla mnie szczególnie ważne ze względu na pracę, gdzie mocna mimika twarzy jest nieodzownym elementem. Staram się aktywnie pobudzać skórę do regeneracji i odmładzania, by jak najdłużej unikać korzystania z tak inwazyjnych rozwiązań jak botoks. Regularnie uczestniczę w zajęciach jogi twarzy i korzystam z zabiegów igłowych na jodze, co również przyczynia się do utrzymania młodego wyglądu skóry. Lubię wykorzystywać mniej inwazyjne metody, które pomagają mi zachować jej świeżość i elastyczność - zdradziła.