Klaudia Halejcio parodiuje influencerkę o bujnych kształtach. Internauci podzieleni: "Jesteś niesamowita" vs. "Strasznie SŁABE"

lola 10 min. temu

Nie wiem czy to dotyczy tej pani, ale radze poczytac co to jest Steatopygia!!! Dla mnie takie zarty sa zalosne. Nie wazne czy dziewczyna ma tam botox czy jest chora. Ciekawe czy byloby jej tak do smiechu, gdyby miala sparodowac kogos na wozku inwalidzkim 🤦🏻‍♀️