Klaudia Jachira biadoli, że narodowcy "UKRADLI JEJ" rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Żukowska nie wytrzymała... (FOTO)

Pod dojściu opozycji do władzy młodzi mężczyźni z zubożałej klasy średniej nie znikną... Z tym się zgadzam z Panią posłanką. Nawet zaryzykuję twierdzenie że przybędzie takich którzy będą głosować na Konfederację., gdyż problem nie tkwi w poglądach społecznych a w ekonomii. Wyborcy prawicy niesocjalnej nie głosują za odchyłkami tych ugrupowań w sprawach kościoła czy aborcji... Są w stanie poświęcić te część życia publicznego byle tylko zrzucić z siebie lewicowe obciążenia które powodują ich ubożenie. Niedawno czytałem badania w których 25% młodych polek zadeklarowało że nie ma dzieci gdyż nie ma mężczyzn że statusem społecznym spełniającym ich wymagania". Co oznacza mniej więcej że 25% mężczyzn nigdy nie będzie miało żony i dzieci z powodów ekonomicznych - gdyż tym realnie jest status społeczny mężczyzny. Cóż się stało w naszym społeczeństwie przez ostatnie 10-20lat że mężczyni tak zubożeli, a kobiety podniosły swój status majątkowy? Tu droga posłanko odsyłam do statystyk ZUS/NFZ nt. Transferów socjalnych na rzecz kobiet. Odyslam do zapoznania z raportami kto jest beneficjentem programów prorodzinnych. Kto jest beneficjentem programów wsparcia na rynku pracy czy uczelniach... Kto jest beneficjentem prawa rodzinnego istniejące w dziejszym kształcie... Student 2 roku ekonomii jest w stanie oszacować że przy średniej krajowej mężczyzna musi oddać 2500zł miesięcznie na nieznaną sobie kobietę, żeby później na rynku matrymonialnym usłyszeć od niej że ona jest silna i niezależna a on nie spełnia oczekiwań odnośnie statusy społecznego ;).