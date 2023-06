Klaudia Jachira była aktorką. ODWAŻNE sceny z jej udziałem nadal krążą po sieci (WIDEO)

Klaudia Jachira należy dziś do grona najpopularniejszych polityczek w kraju. W 2019 roku uzyskała mandat poselski na Sejm IX kadencji z listy Koalicji Obywatelskiej , a kilka miesięcy temu ogłosiła, że przystępuje do partii Zieloni. Jachira kojarzona jest przede wszystkim z kontrowersyjnych happeningów i emocjonalnych wystąpień sejmowych, podczas których wiele razy uderzała w Jarosława Kaczyńskiego , wpędzając jednocześnie w złość członków partii rządzącej.

Klaudia Jachira rozwijała karierę aktorki. Zagrała w znanych produkcjach

Na przestrzeni kilku lat Klaudia Jachira wzbogaciła swoje aktorskie portfolio o kilka epizodycznych ról w serialach. Posłanka wystąpiła m.in. w "Przyjaciółkach" , "Na Wspólnej" , a także kilkukrotnie w "Pierwszej miłości" . Do dziś najczęściej wspomina się jednak jej epizod w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" .

Odważne sceny z udziałem Klaudii Jachiry do dziś krążą po sieci

We wspomnianej produkcji, Klaudia wcieliła się w rolę uwodzicielskiej pielęgniarki Celestynki. Jachira miała do odegrania dość kontrowersyjną scenę, w której rozpina swój fartuch i rzuca się na pacjenta. Choć zdawać by się mogło, że rozwój wydarzeń skręci w stronę namiętnych igraszek, mężczyzna odrzucił zaloty pielęgniarki, czym wprawił ją w niemałe zaskoczenie.