Klaudia Nieścior z "Top Model" wrzuciła walentynkowe zdjęcie z piosenkarzem z Włoch (FOTO)

Klaudia Nieścior z "Top Model" pochwaliła się na swoim Instagramie, że dzień zakochanych spędziła z włoskim piosenkarzem, który zgłosił się do polskich preselekcji do Eurowizji 2023. Ostatecznie jednak nie trafił na listę finalistów, którzy zawalczą o prawo reprezentowania Polski w konkursie.

Od czasu zakończenia show Klaudia na swoim koncie ma już kilka większych projektów, które przybliżają ją do wielkiej kariery i umacniają "fanbase". Jej życie uczuciowe również kwitnie o czym przekonać się mogliśmy podczas sylwestrowej nocy, gdy zamieściła zdjęcie z tajemniczym mężczyzną, z którym szła, trzymając się za ręce. Do dnia dzisiejszego nie ujawniła jego tożsamości.

14 lutego na Instastory Klaudii pojawiło się zdjęcie, na którym pozuje w towarzystwie przystojnego Włocha Giuseppe Lacivity. Modelka wspólną fotografię opisała emotikoną czerwonego serca. Zdjęcie pary pochodzi z planu teledysku do singla "Nobody", z którym Lacivita walczył o reprezentowanie Polski na Eurowizji 2023 w Liverpoolu. Giuseppe osobiście wybrał Klaudię do teledysku. Bardzo zależało mu, by to właśnie ona pojawiła się w jego klipie. Po raz pierwszy zobaczył ją w finale "Top Model", gdzie zasiadł wśród publiczności jako gość Joanny Krupy. Od razu zrobiła na nim ogromne wrażenie. Informator z otoczenia modelki zdradził, że rozumieją się bez słów, a chemię pomiędzy nimi da się wyczuć na odległość.