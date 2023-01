Klaudia Nieścior z "Top Model" rozpuściła kwas w ustach: "Czuję się taka naturalna. Dziwnie mi" (FOTO)

Ttttt 1 godz. temu zgłoś do moderacji 120 4 Odpowiedz

Do wszystkich których przemieścił się kwas hialuronowy, nie czekajcie za długo, ja niestety przekładałam aż kilka lat ok 10 i to co się przemieściło, zarosło dodatkowo tkankami i miałam już 2 razy hialuronidaze i niestety nic nie pomogło, już raczej nic się z tyn zrobić nie da, mam nad ustami drugie usta i chyba tylko operacyjnie można to wydłubać a ,że to bad ustami to pani lekarz powiedziała, żeby lepiej tego nie dotykać. Wiec jak będziecie odkładać na potem, to się możecie zdziwić tak jak ja:(