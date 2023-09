Klaudiusz Sevkovic z "Big Brothera" ma dorosłą córkę. Tak dziś wygląda 26-letnia Vanessa (FOTO)

Żaklin de Nef 31 min. temu zgłoś do moderacji 3 10 Odpowiedz

Pudel, a wy nic nie piszecie o Natalii Janoszek. Dziewczyna dostała kolejną nagrodę "Międzynarodowa ikona Bollywood". No dziwne że jej dali, bo według pseudodziennikarza z You Tuba miała zmyślić swoją karierę. To dają takie nagrody za zmyśloną karierę? Co wy o tym myślicie Pudel? Żeście się na grzyby rozjechali, czy jak?