Tak dziś wygląda dom z "Big Brothera". Uczestniczka programu była w szoku: "Nie wierzę w to, RUINA" (WIDEO)

Elka 10 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Marzę o własnym domu, ale chyba nie mam szans. Od urodzenia mieszkam z rodzicami na wsi, mam tu mały pokoik. Dom stary, brzydki. Mało zarabiam, w dodatku muszę dokładać rodzicom do budżetu, bo im nie starcza na własne utrzymanie. Kredytu nie dostanę, odłożyć nie ma z czego, na wynajem mnie nie stać, innych perspektyw brak. Mam już 31 lat... Od dwóch chyba mam depresję. Izoluję się od ludzi, zaniedbałam się, coraz ciężej mi wstać do pracy. Przerasta mnie wizja, że nigdy nie ułożę sobie życia. W dodatku nie mam jak wyrwać się ze wsi. Nikt nie odpowiada na moje CV. I jak tu znaleźć lepszą pracę? Zmarnowałam życie... I coraz częściej to do mnie dochodzi.