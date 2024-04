Klaudiusz Sevković ujawnił, ILE zarobił za udział w "Big Brotherze": "Wchodziliśmy do programu ZA DROBNE". Wspomniał też o dzieciach

Pierwsza edycja "Big Brothera" była wiele lat temu trampoliną do medialnej rozpoznawalności dla większości jej uczestników. Na fali słynnego reality show wypromował się na przykład Klaudiusz Sevković, który potem prowadził własne programy, wszedł do polityki czy nawet był gospodarzem audycji reklamowych w popularnych telezakupach. Nic więc dziwnego, że Polacy kojarzą go do dziś.