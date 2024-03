Kocha disco polo i pieski, a w Sejmie nie gryzie się w język. Jacek Ozdoba karierę robił w cieniu RODZINNEJ TRAGEDII

Jacek Ozdoba zaczynał w Zjednoczonej Prawicy, później twierdził, że jest posłem bezpartyjnym, aby ostatecznie reprezentować partię Zbigniewa Ziobry . Wiceminister klimatu coraz częściej pojawia się na ustach wszystkich za sprawą swoich wypowiedzi, które budzą sporo kontrowersji. Jego ostrego języka doświadczyli już inni posłowie m.in. Mateusz Morawiecki , Włodzimierz Cimoszewicz, Donald Tusk , a w minioną środę 20 marca również Sławomir Nitras . Do ostatniego z panów Ozdoba zwrócił się słowami: " Cicho, Nitras, siadaj, bo przedawkowałeś politykę ". Za niewyparzony język został upomniany przez marszałka Hołownię. W rozmowie z "Super Expressem" osoba z jego otoczenia przyznaje, że polityk jest bardzo ambitny, ale także ma niewyparzony język.

Jakbym miał opisać Jacka w jednym słowie, to bym powiedział "ambitny". To był gość, który miał na celu bycie politykiem, zanim zdecydował, jaką chce reprezentować partię. Miał swoje wady – bywał nadmiernie dosłowny, czasami brakowało mu taktu. Ale z drugiej strony, zawsze wiedział, na czym stoi - podsumowuje go osoba z otoczenia.