Kochanka Tristana Thompsona pokazała PIERWSZE ZDJĘCIE z ich dzieckiem! (FOTO)

Sbsw 19 min. temu

Nie każdy żyje wiadomościami z rodu kardaszianow. Gostek ma doświadczenie w oszukiwaniu i zapewne oprócz syna spłodził i wiarygodna bajeczkę o relacjach z Khloe. Przez 5 miesięcy dało się to ciągnąć, naprawdę mogła myslec, ze on jest wolny. I zapewne seks beż zabezpieczeń mu pasował, wiec niech placi teraz. On się trzyma Kardaszianow bo to kasa, której on nigdy nie będzie mial;-). Ciekawe ile zaliczył innych kobiet w okresie związku z ta panna i narzeczeństwie z Khloe.