Kolejna kochanka Neymara W CIĄŻY?! Media donoszą, że piłkarz po raz trzeci zostanie ojcem

Ronalda 37 min. temu

Najbardziej to żal dzieci zrodzonych w wyniku, nazwijmy rzeczy po imieniu, wpadki. Co z tego, że mamusia zadba o to, żeby Neymar placił alimenty, jak dziecko będzie się wychowywało bez ojca, który je powołał na świat? Z drugiej strony, jak mamusia jest taka obrotna to może jakiegoś zastępczego tatusia wkrótce znajdzie .