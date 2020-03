"Hejter" kandydatem do Oscara? "Kolejny polski film będzie miał łatwiej"

Szczerze 46 min. temu zgłoś do moderacji 0 9 Odpowiedz

Wczoraj w biedronce ludzie poszaleli, nic nie było godz. 20 fakt późno, ale zero wartościowego towaru a u każdego w koszu po jeden dwa opakowania papieru toaletowego i makarony zmiecione do koszyków, tak samo jak ryże, kasze etc. Stoję przy kasie, Wszedł do sklepu chłopak który kichał, ludzie zaczęli panikować o ten strach w ich oczach... Ze ten szczęściarz napewno ma koronawirusa-bezcenne. I zastanawiam się co to za nahonks? Czy wy też już w domu macie wszystko jak na ostatnią wojnę?