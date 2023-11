Kompromitująca wpadka na antenie TVP. Internauci grzmią: "Miliardy dotacji z budżetu państwa to za mało?" (FOTO)

Wpadka w TVP Info. Internauci grzmią o kompromitacji

Do małej, lecz kompromitującej wpadki doszło podczas jednego z programów TVP Info, w którym pochylono się nad krokami podejmowanymi w celu utworzenia nowego rządu. Podczas programu na ekranach zaprezentowano każdy możliwy scenariusz m.in. skrócenie kadencji parlamentu i nowe wybory, do których mogłoby dojść, gdyby Rada Ministrów nie otrzymała wotum zaufania. To właśnie tutaj doszło do błędu, który, chociaż umknął uwadze prezentera, to natychmiast zwrócił uwagę widzów.