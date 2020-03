Konferencja "Ameryki Express"

Już w tę środę, 4 marca, widzowie stacji TVN będą mogli śledzić poczynania gwiazd trzeciej edycji programu "Ameryka Express", które zrobią, co w ich mocy, by przetrwać w Ameryce Południowej i dotrwać aż do samego finału. W każdym odcinku pary uczestników wykonywać będą zadania, tym samym często pokonywać granice strachu. Cel jest prosty - dobiec do mety trasy. Kto jednak zajmie w tym biegu ostatnie miejsce, odpada z programu.