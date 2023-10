Konopskyy ujawnił nazwiska KOLEJNYCH youtuberów. Pokazał OBRZYDLIWE wiadomości, jakie mieli wymieniać z nieletnimi

na logikę 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

jeśli dorosły prześpi się z 14-sto latka to pedofil.. a jeśli 14-sto latek prześpi się z 13-sto latka, to czy nie powinni oboje odpowiadać za pedofilie i wyrok dla nieletnich? bo jeśli się na to pozwala to taki mało lat dorasta i myśli ze ok jest spać z nastolatka bo zawsze tak robił