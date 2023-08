Kortez zadziwił sopocką publiczność. Widzowie komentują: "Występ był jakimś MRUCZENIEM. Nie zrozumiałem ani słowa"

Mimo że dziś Kortez jest jednym z najpopularniejszych polskich wokalistów, to jego droga do wielkiej kariery wcale nie była łatwa. W 2013 roku brał udział w precastingu do programu "Must Be the Music. Tylko muzyka", ale nie udało mu się oczarować swoim występem jurorów. Na szczęście został wypatrzony przez Pawła Jóźwickiego, z którym rozpoczął współpracę i mógł zaprezentować widowni swój muzyczny talent.

Internauci krytykują sopocki występ Korteza

O czym śpiewał? Bo nie zrozumiałem ani słowa. Cały występ był jakimś mruczeniem...; Zasmucił i uśpił nas, ale może o to chodziło...; Straszne to było... to sylabizowanie każdego słowa... masakra, nie rozumiałam w ogóle, co on śpiewa, jedynie obroniły się instrumenty; Cały występ zastanawiałam się, co artysta miał na myśli. Do tej pory nie wiem i pewnie się już nie dowiem. Ten wykon ratował jedynie saksofon; Tak się wkurzyłam, starałam się zrozumieć, o czym pan śpiewa i nic nie zrozumiałam - pisali internauci.