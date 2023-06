Kourtney Kardashian jest W CIĄŻY! (WIDEO)

Magda 49 min. temu zgłoś do moderacji 36 2 Odpowiedz

Gdyby pudełek siedział rzeczywiście w popkulturze to dziennikarz piszący ten pseudoartykul wiedziałby że jest to nawiązanie do teledysku blink182 ale the small things gdzie taki sam transparent trzymała jedna z grających w nim aktorek, polecam zobaczyć, co do reszty ich sprawa jak chcieli powiedzieć o tym światu, a że na tym zarabiają no cóż nikomu krzywdy nie robią.