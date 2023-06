Król Karol III jednak NIE SKREŚLA Harry'ego? Wspomniał o nim w Dniu Ojca (FOTO)

Brytyjska rodzina królewska to bez wątpienia jedna z najbardziej znanych na świecie. Z tego powodu też media rozpisują się o rzekomych konfliktach między royalsami, które niekiedy komentują nawet sami zainteresowani. Nie jest tajemnicą, że relacje księcia Harry'ego i Meghan Markle z resztą jego rodziny nie są najlepsze, a po tym, jak usadzono go w trzecim rzędzie na koronacji własnego ojca, wielu spisało ich kontakty na straty.

Książę Harry na wyjątkowym zdjęciu. Wspomniał o nim oficjalny profil royalsów

Wcześniej branżowe portale informowały nie tylko o rzekomo złych relacjach księcia Harry'ego z ojcem, ale także z własnym bratem, z którym jeszcze kilka lat temu czytelnicy widywali go przecież na wspólnych fotografiach. Król Karol III ponoć nie był zachwycony niedawnym tournée Harry'ego po mediach, a wielu twierdziło, że nie ma już szans na to, aby się pogodzili. Może jednak jest nadzieja?

Co istotne, wśród osób upamiętnionych w poście znalazł się też Harry. Co prawda na zdjęciu z młodości i u boku ojca oraz Williama, więc wycięcie go z rodzinnej fotografii byłoby absurdalne, ale nie umknęło to uwadze internautów. Reakcje były dość skrajne.