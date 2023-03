Król Karol III napisał liścik do księżniczki Lilibet! "Zawsze będzie MILE WIDZIANA w Wielkiej Brytanii"

Kilka dni temu wyszło na jaw, że córka księcia Harry'ego i Meghan Markle, Lilibet Diana, została ochrzczona. Mimo że - jak przekonywały media - Sussexowie zaprosili na uroczystość króla Karola III, jego małżonkę oraz księcia William z księżną Kate, to nie zjawili się oni na ceremonii. Okazało się jednak, że dzieci Sussexów mogą pochwalić się posiadaniem tytułów książęcych. Jak potwierdził rzecznik pary - Lilibet Diana i Archie oficjalnie znani są jako "księżniczka i książę", a ich tytuły to "Master Archie Mountbatten-Windsor" i "Miss Lilibet Mountbatten-Windsor".

Ponoć zostały one już przyznane oficjalnie przed Świętami Bożego Narodzenia, ale, jak donosił "Daily Mail", król specjalnie zwlekał z tym ogłoszeniem z powodu publikacji sensacyjnych zwierzeń księcia Harry'ego w "Spare". Kilka dni temu media informowały z kolei, że dzieci Sussexów nie zostaną zaproszone na koronację dziadka. Mimo że na ceremonii mają być obecne dzieci księcia Williama i księżnej Kate, to ponoć pociechy Meghan i Harry'ego są zbyt małe, by pojawić się na wydarzeniu.

Wiadomo, dlaczego royalsi nie pojawili się na chrzcie Lilibet

Mimo że stosunki wciąż wydają się napięte, to teraz australijski brukowiec New Idea poinformował, że król Karol III zdobył się na przyjacielski gest i napisał liścik do swojej wnuczki Lilibet Diany. Monarcha nie pojawił się na chrzcinach dziewczynki, a osoba z bliskiego otoczenia royalsów wyjawiła, że zarówno król, jak i książę William są niezwykle zajęci przygotowaniami do koronacji i nie dali rady pojawić się w Stanach Zjednoczonych - z czego zdawali sobie doskonale sprawę Harry i Meghan.

To nie tak, że nie chcieli uczestniczyć w ceremonii, po prostu nie mogli. Sugerowanie, że jest inaczej, jest niesprawiedliwe - tłumaczył informator w rozmowie z serwisem.

Król Karol III napisał do wnuczki liścik

Król Karol miał jednak zadbać o to, by księżniczka Lilibet otrzymała od niego liścik z okazji chrztu, który przeczyta, gdy nieco podrośnie. Pałacowe źródło w rozmowie z New Idea wyjawiło, że niezależnie od tego, co teraz dzieje się pomiędzy królem a Harrym, Karol "jest zachwycony, że Lilibet będzie znana jako księżniczka".

Król chciał przekazać, że zawsze będzie mile widziana w Wielkiej Brytanii i chciałby, aby była częścią rodziny, gdy dorośnie - jeśli tylko takie będzie jej życzenie. Harry i Meghan zawsze zapewniali, że poparliby taką decyzję córki - czytamy w New Idea.

Myślicie, że jest jeszcze szansa na pojednanie?

