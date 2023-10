Król Karol III NIE ZAMIERZA godzić się z Harrym?! "Subtelnie karze swojego syna"

W marcu miną już 4 lata od momentu kiedy książę Harry oficjalnie zrezygnował z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej i przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych w ślad za swoją żoną Meghan Markle . Mimo ogromnego kryzysu wizerunkowego i narastających plotek o kryzysie w jego małżeństwie , mężczyzna zapewnia, że spodobało mu się życie po drugiej stronie oceanu. Media przedstawiają jednak całkowicie odmienną wersję zdarzeń .

Zobacz także: Goździalska OSTRO o aferze między Skibą a jego byłą żoną! "Jest to słabe..."

Król Karol III stracił cierpliwość do młodszego syna

Król Wielkiej Brytanii mocno przeżywa utratę więzi ze swoją latoroślą. Celem ocieplenia ich stosunków ponoć osobiście zaprosił Harry'ego do uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących pierwszej rocznicy śmierci jego babci. Po długich namysłach książę Sussexu odmówił mu, tłumacząc się wypełnionym po brzegi harmonogramem. Mężczyzna przyleciał jednak do ojczyzny, gdzie samodzielnie udał się do kaplicy św. Jerzego, w której pochowana została królowa Elżbieta.