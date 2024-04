Królewska BITWA O DŻEMY. Truskawkowy od Meghan Markle czy ekologiczny od króla?

gggg 42 min. temu zgłoś do moderacji 49 2 Odpowiedz

Jak Meghan związała się z Harrym, to zapowiadała , że będzie zajmowała się prawami kobiet, szczególnie w krajach, w których są one najbardziej zagrożone. No i nic nie robi z tym kierunku, a jest co robić. Ostatnio oglądałam w BBC reportaż o kobietach w Afganistanie. Nie mogą się uczyć , mają zakaz studiowania, za pójście na uczelnię grozi im ukamieniowanie. 10-letnie dziewczynki są zmuszane do wychodzenia za mąż za talibów, a jak nie chcą , to są podpalane. Szkoda, że Meghan i inne wpływowe kobiety milczą w tej sprawie. Meghan wolała się zająć dżemami i przetworami . To zajęcie dla prawdziwej feministki.