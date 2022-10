Królowa Camilla NIE CHCIAŁA Kate w rodzinie? Cieszyła się, gdy rozstali się z Williamem przed ślubem... "Mówiła, że do nich NIE PASUJE"

W ostatnich tygodniach w świecie brytyjskich royalsów wiele się pozmieniało. Po śmierci królowej Elżbiety obowiązki przejął po niej król Karol III, a jego małżonka, Camilla, dzielnie wspierała go w pierwszych aktywnościach. Choć mogli liczyć na wsparcie Brytyjczyków, to wciąż muszą zawalczyć o ich sympatię, bo z nią - przynajmniej na razie - bywa różnie.

Królowa Camilla wspiera męża. Jakie ma relacje z młodszymi royalsami?

Niezwykle medialną kwestią pozostają też stosunki króla Karola i królowej Camilli z resztą rodziny. O ile o pierwszym z wymienionych powiedziano już w prasie niemal wszystko, a jego relacje z księciem Harrym nadal pozostawiają wiele do życzenia, to nieco inaczej jest w przypadku jego małżonki. Media już prześcigają się w doniesieniach na temat tego, jak na co dzień Camilla dogaduje się z Kate czy Meghan.

Choć dziś wydaje się, że relacje królowej z żoną Williama są dość serdeczne, to z pewnością nie zawsze tak było. Prawdę na temat tego, jak to wyglądało jeszcze kilka lat temu, ujawnił królewski ekspert Christopher Andersen w rozmowie z The Daily Beast.

Camilla nie chciała Kate w rodzinie? "To snobka"

Kate Middleton i książę William są dziś zgranym małżeństwem, jednak zanim podjęli decyzję o ślubie, doszło do rozstania. W 2007 roku para zrobiła sobie przerwę, którą, jak twierdzi wspomniany ekspert, bardzo doceniła właśnie Camilla. Królowa-małżonka miała wyraźnie sygnalizować mężowi, aby wpłynął na syna i wybił mu z głowy kontynuowanie relacji z Kate. Jak twierdziła, Middleton "nie pasowała do nich".

Byłem w Londynie, gdy doszło do ich rozstania. To był dla mnie szok. Wszyscy byli pewni, że to kwestia czasu, aż dojdzie do zaręczyn. Wtedy doszły mnie słuchy, że Camilla maczała w tym palce. Widziała w niej osobę, która nie jest dość dobra, aby wstąpić do rodziny królewskiej - twierdzi ekspert.

Camilla ponoć gardziła "plebejskimi manierami" Middleton i miała nadzieję, że William znajdzie dla siebie kogoś "na poziomie". Wszystko dlatego, że królowa-małżonka sama szczyci się arystokratycznymi korzeniami i chciała, aby syn Karola wziął za żonę kobietę o podobnym statusie.

Camilla to snobka - mówi wprost ekspert i wyjaśnia: Mówiła, że jest dziedziczką Alice Keppel, jej prababki, kochanki Edwarda VII.

Warto wspomnieć, że matka Kate pracowała jako stewardessa, a ojciec jako dyspozytor lotów w British Airways. Sama Middleton z kolei skończyła studia z zakresu historii sztuki i dorabiała jako kelnerka, barmanka czy hostessa. Ostatecznie William jednak wybrał Kate, z którą dziś są największą wizytówką rodziny królewskiej. Od tego czasu jej relacje z Camillą zapewne nieco się poprawiły.

Myślicie, że Camilla żałuje dziś dawnych osądów?

