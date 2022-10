Meghan Markle NIE MA ZAMIARU zbliżyć się do królowej Camilli? Ekspertka grzmi: "W końcu ROZPĘTA PIEKŁO! Nigdy nie przekona do siebie ludzi"

illl przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W sumie ciekawe jest jak w tej rodzinie historia się powtarza - po prawie stu latach jest kolejna "ta kobieta" - Amerykanka która narobiła bigosu. Co do Camilli - to tylko ona jest w stanie trzymać Karola w ryzach i ściągać czasem na ziemię. Ok wiem zaraz się posypie że kochanica, że rozbiła to cudowne małżeństwo, że Diana była wspaniała a Camilla jest okropna - no cóż każdy ma swoje racje. Też kiedyś reagowałam na nią alergicznie i wydawało mi się mało prawdopodobne żeby kiedykolwiek ktokolwiek zaakceptował ją jako królową. Od 1997 roku minął czas - dużo czasu, wszystko dookoła się zmieniło a ona jest w tym samym miejscu - przy Karolu. Ludzie doceniają jej pokorę, zaangażowanie i dystans do siebie - chyba jako jedyna z tej rodziny zaprosiła do siebie aktorkę która grała ją w "The Crown" . Zobaczymy czy za 25 lat Meghan będzie przy Harrym - wbrew mediom które im dzisiaj wybitnie nie sprzyjają, wbrew rodzinie która jest do nich negatywnie nastawiona (i nie mam na myśli tylko Karola, Willa i Kate). Paradoksalnie Meghan jest w prawie podobnej sytuacji jak Camilla te dziesięciolecia temu. Dzisiaj media, które wtedy o niej pisały straszne rzeczy wypowiadają się o niej z szacunkiem i sympatią. Zobaczymy gdzie będzie Meghan za 20 lat. Bo Camilla - o ile dotrwa ;) - będzie w tym samym miejscu.