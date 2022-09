Królewski ekspert zdradza, dlaczego Kate Middleton nie chciała rozmawiać z Meghan Markle: "Prosiła, żeby TRZYMALI JĄ OD NIEJ Z DALEKA"

Choć wydawało się, że śmierć królowej Elżbiety zbliży Meghan Markle do bliskich Harry'ego, to do przełomu wciąż daleko. Kate Middleton ponoć nie chciała zamienić z nią ani słowa, bo bała się, że wykorzysta to na jej niekorzyść. "Była przerażona" - mówi ekspert.