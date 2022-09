Kate Middleton i książę William "POCZULI ULGĘ", gdy Meghan Markle i książę Harry wynieśli się z Wielkiej Brytanii?

Gugu 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

A jak mieli się czuć? Meghan się nie dostosowała, wiecznie robiła problemy i zmanipulowała tego - umówmy się- jednak średnio-inteligentnego faceta, który z zawodu jest księciem. On nie potrafi nic innego i nie gadajcie bajeczek o Afganistanie, bo był tam chroniony co wymagało wysłania tam dodatkowych służb, żeby prince mógł zabłysnąć w oczach świata. On serio ma kompleks młodszego, co zdaję się jego żona umiejętnie wykorzystała.