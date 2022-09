Książę Harry WŚCIEKŁ SIĘ i odmówił zjedzenia kolacji z Karolem, gdy usłyszał, że ZABRONIONO Meghan Markle pożegnać królową Elżbietę na łożu śmierci

Kala 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ja myśle ze to ona go cisnęła żeby to załatwił bo chciała tam być żeby potem miała co obgadywać i na czym zarobic. Żaden pismak czy tv nie weźmie jej na wywiad skoro widziała i słyszała to co wszyscy. Ja myśle ze ona musi stawiać na swoim i czuć się ważna mimo wszystko. Ona może obrażać rodzine męża ale rodzina męża powinna zapraszac ja wszędzie najlepiej nawet do toalety. Ja myśle ze ona jest toksykiem a Harry jest absolutnie zaślepiony i poddany wizji na życie megan choć ta wizja jak widać wcale nie jest dla niego dobra