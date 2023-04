Królowa Camilla zaprosiła na koronację swojego BYŁEGO MĘŻA. Przed laty romansował z siostrą Karola

Monana 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To były okropne manipulacje rodziców Karola i Kamili. Małżeństwem Kamili z Parkerem upiekli dwie pieczenie: nie dopuścili do związku Parkera i Anny oraz do związku Kamili i Karola. Pamiętajmy że to były inne czasy, Karol żył pod ogromną presją bycia następcą tronu, od dziecka tłukli mu do głowy że żyje dla korony i dla korony należy poświęcić pewne rzeczy. Elżbieta sama poświęciła m.in. szczescie siostry i takie dala mu wychowanie.